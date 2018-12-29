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Testleri başarıyla geçti! Yerli tank mühimmatı göreve hazır

TSK'nın ihtiyacını karşılamak amacıyla yerli ve milli imkanlarla üretilen modern tank mühimmatı testleri başarıyla geçti.

29 Aralık 2018 Cumartesi 10:45
Testleri başarıyla geçti! Yerli tank mühimmatı göreve hazır

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) tank mühimmatı ihtiyacını karşılamak amacıyla yürütülen çalışmalar başarıyla sonuçlandı. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından yerli ve milli olarak üretilen modern tank topu mühimmatında bin adetlik ilk kafile teslim edilirken, envanterdeki tanklarla gerçekleştirilen atışlı testler başarıyla geçildi.

MKEK, Türkiye'de daha önceden üretimi yapılmayan 120 milimetre MOD300 HE-T Tank Topu mühimmatı için kurum öz kaynaklarıyla 20 Ocak 2017'de Ar-Ge faaliyetlerine başladı. Yürütülen çalışmalar sonunda 1 Mart 2018'de tasarım doğrulama testleri başarıyla tamamlandı.

Kurumun tesislerinde, bir yıl gibi kısa sürede tamamı yerli ve milli olarak üretilen bin adetlik ilk kafile mühimmatın atışlı testleri Milli Savunma Bakanlığı (MSB) temsilcilerinin katılımıyla 25 Aralık'ta başarıyla gerçekleştirildi.

İhtiyaçlara yanıt olacak

Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları ve talebi doğrultusunda geliştirilen modern tank topu mühimmatı, açık alandaki, beton sütre gerisindeki ve bina içindeki düşman unsurlarına karşı etkili oluyor.

Mühimmat, TSK'nin iç güvenlik operasyonlarıyla Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında ortaya çıkan ve gelecek süreçte ortaya çıkabilecek operasyonel ihtiyaçları karşılamak üzere MKEK'nin yoğun Ar-Ge çalışmaları sonucunda, kurumun imkan ve kabiliyetleri içinde tasarlandı ve geliştirildi.

MSB ile MKEK arasında imzalanan 8 bin adetlik sözleşmenin, kalan 7 bin adedine yönelik üretim faaliyetleri hızla devam ediyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 10:45
  1. Fırat Kalkanı
  2. Zeytin Dalı Harekat
  3. Kara Kuvvetleri Komutanlığı
  4. TSK
  5. Milli Savunma Bakanlığı

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