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Dünya Test sonucunu öğrenen Trump'tan olay çıkış: Herkesi öpeceğim
Dünya

Test sonucunu öğrenen Trump'tan olay çıkış: Herkesi öpeceğim

Son yaptırdığı koronavirüs testinin negatif çıkmasıyla birlikte mitinglerine kaldığı yerden devam eden ABD Başkanı Dondald Trump, ''Şimdi benim bağışıklığım olduğunu söylüyorlar. Şu kalabalığa doğru yürüyeceğim. Oraya gidip erkekleri, güzel kadınları, herkesi öpeceğim.'' dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 15:51:00 - 2020-10-13 16:24:28

ABD Başkanı Donald Trump’ın koronavirüs test sonuçları belli oldu. Doktoru, Trump’a art arda yapılan koronavirüs test sonuçlarının "negatif" olduğunu duyurdu. Beyaz Saray, doktor Conley’in, Trump’ın son sağlık durumuna ilişkin hazırladığı notu basınla paylaştı.

Doktoru Sean Conley, "Trump’ın şu anki durumuna karar vermek için antijen testleriyle birlikte, ek klinik ve laboratuvar verilerini de kullandık" açıklamasını yaptı. Conley, yaptıkları tetkiklerin ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin rehberliği sonucunda, Trump’ın diğer kişilere hastalık bulaştırmayacağı kanısında olduklarını vurguladı.

Trump, "negatif" sonucunun açıklanmasından kısa süre sonra ilk seçim mitingini yaptı.

3 Kasım’daki başkanlık seçimleri için kritik eyaletlerin başında gelen Florida’da seçmenlerine seslenen Trump, "Eskisinden daha güçlüyüm" sözlerini de burada da tekrarladı.

"Herkesi öpeceğim"

Başkan Trump, "Şimdi benim bağışıklığım olduğunu söylüyorlar. Şu kalabalığa doğru yürüyeceğim. Oraya gidip erkekleri, güzel kadınları, herkesi öpeceğim. Kocaman bir öpücük vereceğim" dedi.

Demokrat rakibi Joe Biden’a da yüklenen Trump, "Biden’ın sahipleri radikal küreselciler" diye konuştu. Trump’ın mitinginde, maske takmayanların çokluğu ve sosyal mesafe kurallarına uyulmaması ise eleştiri konusu oldu.

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