Test aşamasını geçti.. Yeni yerli füze TRG-122

Test süreci süreci Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yapacağı denemelerle devam edecek.

T-122 Sakarya Roketi’nden edinilen tecrübelerle bu sistemin üzerinden geliştirilen TRG-122 füzesi, sahip olduğu Küresel Konumlandırma Sistemi ve Ataletsel Navigasyon Sistemi sayesinde 30 kilometre menzilde 30 metrenin altında hassasiyetle vuruş kabiliyetine sahip.

16 ila 35 kilometre menzile sahip sistem, hedefler üzerinde yoğun ve etkili ateş oluşturabiliyor. 13,5 kilogram tahrip veya çelik bilyeli harp başlığına sahip sistem, 20 ila 40 metrelik yarıçapta etki gösteriyor.