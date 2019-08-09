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Teşrik Tekbirleri kaç gün getirilir? Teşrik Tekbiri ne zaman başlar ne zaman biter?

Teşrik Tekbirleri kaç gün getirilir?sorusu merak ediliyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar teşrik tekbirleri hakkında detayları araştırıyor. Kaç gün boyunca teşrik tekbiri okunacağını merak ediliyor. Peki Teşrik Tekbirleri kaç gün getirilir? Teşrik Tekbiri ne zaman başlar ne zaman biter? İşte ayrıntıları...

09 Ağustos 2019 Cuma 15:37
Teşrik Tekbirleri kaç gün getirilir? Teşrik Tekbiri ne zaman başlar ne zaman biter?

Teşrik Tekbirleri kaç gün getirilir? sorusu merak ediliyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar teşrik tekbirleri hakkında detayları araştırıyor. Kaç gün boyunca teşrik tekbiri okunacağını merak ediliyor. Peki Teşrik Tekbirleri kaç gün getirilir? Teşrik Tekbiri ne zaman başlar ne zaman biter? İşte ayrıntıları...

Teşrik Tekbirleri kaç gün getirilir? 

Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Kurban Bayramının ilk gününe "yevm-i nahr", diğer üç güne ise "eyyâmü't-teşrîk (teşrîk günleri)" denir. Bayramdan bir gün önceki güne de "arefe günü" denir.

Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar, yirmi üç farz namazının arkasından birer defa "Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd" diye tekbir getirilir ki, buna "teşrîk tekbiri" denir. Anlamı şöyledir: "Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur." Tekbirlerin bu şekli Hz. Ali ve Abdullah b. Mes'ûd (r. anhümâ)'ya dayanır.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 15:37
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