Teşrik Tekbirinin anlamı nedir? Teşrik Tekbiri nasıl okunur?

Kurban Bayramına sayılı günler kala vatandaşlar kurban bayramı süresince yapılması gereken durumlarla ilgili arama yapıyor. En çok aratılan konular arasında teşrik tekbirleri geliyor. Teşrik tekbirleri anlamı. Teşrik tekbiri ne demektir? Teşrik Tekbiri nasıl okunur? Teşrik kelimesinin anlamı. Teşrik tekbiri arapçası ve türkçesi. Teşrik tekbiri manası. Teşrik tekbiri nasıl okunur gibi detaylar merak ediliyor. İşte Teşrik Tekbiri hakkında ayrıntılar...

Teşrik Tekbiri ne demektir?

Kurban bayramının birinci gününe yevm-i nahir, diğer üç gününe ise eyyâm-ı teşrik denir. Bayramdan evvelki güne ise yevm-i arefe (arefe günü) denir ki Zilhicce`nin 9. günü olmaktadır. Ramazan bayramında arefe yoktur.

Teşrik Tekbiri nasıl okunur?

Arefe gününün sabah namazından itibaren bayramın 4. günü ikindi namazına kadar 23 vakit farz namazını müteâkip birer defa Allahü Ekber Allâhü Ekber Lâ ilâhe İllâllahü Vallâhü Ekber, Allâhü Ekber ve Lillâhi`l-Hamd şeklinde tekbir alınır. Bunlara teşrik tekbirleri denir.

Teşrik tekbirleri fakîhlerin çoğuna göre, namaz kılmakla mükellef herkes için vâcibtir. Sünnettir diyenler de vardır.

Teşrik tekbirleri günlerinde namazı kazaya kalan bir kimse, bu namazları yine teşrik günlerinde kılarsa tekbirleri de kaza eder. Teşrik günlerinden sonra kıldığında ise, teşrik tekbirlerinin kazâsı gerekmez.

Kadınlar teşrik tekbirini nasıl okur?

Kadınlar teşrik tekbirlerini gizli olarak getirirler.