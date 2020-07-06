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İSLAM

Teşrik tekbiri nedir? | Teşrik tekbiri ne zaman getirilir?

Teşrik tekbiri kurban bayramı | Kurban bayramına kısa bir süre kaldı. Bayram öncesinde bazı vatandaşlar teşrik tekbirinin ne olduğunu, nasıl yapıldığını araştırıyor. Pek çok kişi “Teşrik tekbiri nedir?” , “Teşrik tekbiri nasıl getirilir?” , “Teşrik tekbiri ne zaman getirilir?” , “Teşrik tekbiri hükmü nedir?” konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-06 23:33:00 -
Teşrik tekbiri nedir? | Teşrik tekbiri ne zaman getirilir?

Kurban bayramına az bir zaman kaldı. Bayramın birinci günü 31 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Bayramı ibadetlerle karşılamak isteyen milyonlarca kişi teşrik tekbirinin ne olduğunu, ne zaman getirildiğini araştırmaya başladı. İşte, detaylar.

Teşrik tekbiri nedir? | Teşrik tekbiri ne zaman getirilir?

Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).

Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).

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