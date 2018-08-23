Teşrik tekbiri ne zamana kadar getirilir

Kurban bayramına girerken Kurban bayramına has bir sünnet olan teşrik tekbirleri arefe günü sabah namazı ile birlikte başlıyor. Teşrik tekbirleri'nin ne zaman getirileceği sorusuna cevap bulmaya çalışan vatandaşlar için teşrik tekbiriyle ilgili bilinmesi gereken herşeyi haberimizin detaylarında bulabilirsiniz. Kurban Bayramı Teşrik tekbirleri ile ilgili detaylı bilgiler. Teşrik tekbiri nedir? Teşrik tekbirleri ne zaman başlar, ne zaman biter?

TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR?

Teşrik tekbiri: "Allahü Ekber Allahü Ekber La ilahe illallahü vallahü Ekber Allahü Ekber ve lillahilhamd" demektir.

TEŞRİK TEKBİRİNİN OKUNMASI MEZHEPLERE GÖRE NEDİR?

İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed'e göre bu tekbirlerin söylenmesi kadın-erkek her Müslümana vacip. Bu tekbirleri söylemek, Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre sünnet, Mâlikî mezhebine göre ise müstehap.

"Allahü Ekber Allahü Ekber" lafzı şerifini,İbrahim Aleyhisselam İsmail Aleyhisselamı kurban etmek üzere iken kesmekte acele etmesin diye Cebrail a.s. okumuştur.Bu tekbiri işitince İbrahim Aleyhisselam:

"La ilahe illallahü vallahü Ekber" buyurdu. İsmail Aleyhisselam da kesilmeyeceğini anlayınca:

"AllahüEkber ve lillahil-hamd" buyurdu.

Bu tekbirin ilk vakti arefe günü sabah namazının farzının selamından sonradır. Son vakti, Zilhicce ayının onüçüncü günü ikindi namazının farzının selamından sonradır. Tekbirler yirmi üç vakitte tamam olur. Bu yirmi üç vakitte her kimin üzerine beş vakit namaz farz ise,o kimse üzerine farz namazlardan selam verdiğinde hemen tekbir okuması vacip olur.