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Tespit edildi, 12 savaş gemisi nöbet tutuyor! Türkiye'yi ayağa kaldıracak

12 ülkenin savaş gemisinin hazır bekletildiği Doğu Akdeniz'de Türkiye`yi ayağa kaldıracak nitelikte bir doğal gaz varlığı tespit edildi.

29 Aralık 2018 Cumartesi 15:57
Tespit edildi, 12 savaş gemisi nöbet tutuyor! Türkiye'yi ayağa kaldıracak

Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa gemileriyle sismik araştırmalara devam eden, derin denizde Fatih gemisiyle başlattığı petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına, Doğu Akdeniz`de sığ deniz faaliyetlerini de ekleyen Türkiye`nin rezervlere erişmek amacıyla yaptığı yatırımlar dikkati çekiyor.

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ergül Yaşar, "Doğu Akdeniz`de 3 trilyon metreküpü aşkın doğal gaz varlığı uluslararası bilimsel çalışmalarda belirlenmiş. Türkiye`yi ayağa kaldıracak nitelikte bir doğal gazın olduğunu bilim adamları olarak tespit etmiş durumdayız" dedi.

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Mühendislik ve Doğa Bilimleri  Fakültesi Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ergül Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz'in özellikle Suriye'deki savaştan sonra çok etkin bir duruma geldiğini söyledi.

"Türkiye'yi ayağa kaldıracak"

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Türkiye ve KKTC ile herhangi bir  anlaşma yapmadan KKTC'nin deniz hukukundan kaynaklanan haklarını ihlal ettiğini  dile getiren Yaşar, "Aynı zamanda Türkiye'nin haklarını ihlal etmektedir. Ancak devletimiz orada yapılacak olan sondaj çalışmalarını etkin bir şekilde koruma  görevini sürdürmektedir. Doğu Akdeniz'de 3 trilyon metreküpü aşkın doğal gaz  varlığı uluslararası bilimsel çalışmalarda belirlenmiş. Türkiye'yi ayağa kaldıracak nitelikte bir doğal gazın olduğunu bilim adamları olarak tespit etmiş  durumdayız." diye konuştu.

Prof. Dr. Yaşar, Doğu Akdeniz'de bugüne kadar yapılmış olan  çalışmalarda Nil deltası boyunca Mısır'ın Zohr ve Noor sahalarında dünyanın en  büyük doğal gaz yataklarının tespit edildiğine işaret ederek şöyle devam etti:

"Afrodit sahası bölgede mevcuttur"

"Aynı jeolojik yapı bizim 'Afrodit' sahası dediğimiz bölgede mevcuttur. Doğu Akdeniz İskenderun Körfezi'nde ve Kıbrıs'ın Karpaz bölgesi ile  Adana'nın Tuzla arasında kalan bölgede doğal gaz varlıkları, sismik araştırmaları  neticesinde bilimsel çalışmalarla tespit edilmiştir. Aynı şekilde şu anda  sondajını yapmış olduğumuz Alanya açıkları ile Antalya'nın açıklarında büyük  doğal gaz rezervlerini tespit etmiş durumdayız. Doğu Akdeniz'deki doğal gaz  kaynaklarını bulmamız ve işletmemiz gerekiyor. Çok şükür bunu son dönemde  yapıyoruz. Milli petrol ve enerji politikası çok şükür uygulanmaya başlandı."

Türkiye'nin doğal gaz arz güvenliğinde söz sahibi olan bir ülke  konumuna da geldiğine işaret eden Yaşar, "Bu büyük bir avantajdır. Biz bu konuda  dış ülkeler rahatsız olsa da gerekli çalışmaları yapmak durumundayız."  dedi.

alışmalardan gayet umutluyum"

Yaşar, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kendi haklarını global güçlere  bırakacak durumda olmayan bir ülke konumunda olduğunu belirterek, "Çok şükür  kendi başımıza durabilecek ve yetebilecek bir durumdayız. Bölgesel güç olmaya  devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

"12 ülkenin savaş gemisi hazır bekletiliyor"

Doğu Akdeniz'de 12 ülkenin savaş gemisinin hazır bekletildiğine işaret  eden Yaşar, şöyle devam etti:

"GKRY'nin kontrolünde ve ABD'nin desteklediği sondaj çalışmaları  yapılıyor. Bu sondaj çalışmalarının sebebi tamamen orada gerilim oluşturmaktır.  Orada hem KKTC'nin hem de Türkiye'nin hakkı var.  Bize danışılmadan bize  sorulmadan bizimle anlaşma yapılmadan bu bölgelerde petrol ve doğal gazın  aranması yanlıştır. Türkiye bu konuda son zamanlarda bir farkındalık oluşturarak  yeni bir milli petrol politikası oluşturdu. Bir akademisyen olarak bu yapılan çalışmalardan gayet umutluyum."

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Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 15:57
  1. Antalya
  2. Adana
  3. EKONOMİ Haberleri
  4. EKONOMİ
  5. İskenderun Teknik Üniversitesi
  6. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi

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  • melih53melih531 sa önce
    petrol veya gaz bulan ülkenin tarihine adını yazdıracaktır..bir kömür ..Allah Rahmet Eylesin uzun mehmeti tarihe övgüyle yazdırmadımı..

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