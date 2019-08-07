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TESOB tarife ve kayıt dışı denetimlerini sürdürüyor

Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (TESOB) başta turizm merkezleri olmak üzere il genelinde tarife ve kayıt dışı denetimlerini tüm hızıyla sürdürüyor.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:28
TESOB tarife ve kayıt dışı denetimlerini sürdürüyor

Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (TESOB) başta turizm merkezleri olmak üzere il genelinde tarife ve kayıt dışı denetimlerini tüm hızıyla sürdürüyor.


TESOB Başkanı Metin Kara, il merkezi, ilçe merkezleri, önemli turizm noktaları ve yaylalarda 4 kişiden oluşan iki ekiple denetimler yaptıklarını belirterek, “Tarifesi olmayan işyerlerini uyarıyor ve süre tanıyoruz. Amacımız tüm esnafların tarifeye uygun şekilde, oda ve vergi kaydı yaptırarak işlerini sürdürmesidir” dedi.


TESOB Başkanı Metin Kara, turizm yönünden son yıllarda yoğunluk yaşayan Trabzon’da tüm esnafların kurallara uygun olarak ticaret yapması için çaba sarf ettiklerini belirterek, “Amacımız her esnafımızın ilgili oda tarafından verilen tarifesini bulundurması, tarifeye uygun satış yapması, menüsü ve tarifesi arasında farklılık olmamasıdır. Bu nedenle içinde Arapça bilen bir elemanımızın da bulunduğu iki ekibimiz, haftanın 7 günü turizm merkezleri başta olmak üzere il genelindeki işyerlerini denetliyor” diye konuştu.


TESOB Başkanı Metin Kara, denetimleri sırasında kayıt dışı ile de mücadele ettiklerini vurgulayarak, “Ekiplerimiz vergi kaydı olmayan işyerlerini de Vergi Dairesi’ne resmi yazıyla bildiriyor. İşyeri sahibini de gerek tarifesini ilgili odadan alması, gerekse vergi kaydını yapması konusunda uyarıyor. Tarifesi ve kaydı olmayan işyerlerine belirli bir süre tanıyoruz. Uyarı verdiğimiz esnaflarımızın tamamına yakını da tarifelerini alıyor. Denetim ekiplerimiz ayrıca esnaflarımızın sorunlarını dinliyor” diye konuştu.


Başkan Kara, Uzungöl, Sümela Manastırı, Hamsiköy, Sultan Murat Yaylası, Hıdırnebi, Haçkalı Baba Yaylası’nı kapsayan bölgede yapılan son denetim çalışmasında 428 iş yerinin denetlendiğini, bunlardan tarifesi ve vergi kaydı olmayan iş yerlerinin uyarılarak ilgili yerlere bildirildiğini belirterek, “Uyarılan işyeri sahiplerinin büyük kısmı tarifelerini ilgili odayla irtibata geçerek almıştır. Ayrıca kayıt dışı çalışan işyerleri de Vergi Dairesi’ne bildirilmiştir” dedi.


Kara, tüm esnafların hem haksız rekabetin önüne geçebilmek hem de esnaflığın gereği olarak hem tarifelerini almaları hem de vergilerini ödemeleri gerektiğini ifade ederek, “Denetimlerimiz gerek turizm sezonunda gerekse kış aylarında aksamadan sürecek. Amacımız Trabzon’a gelen turistlerin ve halkımızın hizmetlerden belirlenen standartlarda yararlanmasını sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:28
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