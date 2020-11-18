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Gündem Teşmil nedir, ne demek?
Gündem

Teşmil nedir, ne demek?

Teşmil kelime anlamı binlerce vatandaş tarafından merak konusu oldu. Koronavirüsle mücadele kapsamında birçok yeni tedbir kararları verildi. Alınan kararlarda “65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek" ifadeleri yer aldı. Peki, Teşmil nedir? Teşmil edilecek ne anlama gelmektedir?

Yeniakit Publisher
2020-11-18 23:53:00 -
Teşmil nedir, ne demek?

Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Kabine Toplantısının ardından yeni önlemler alındı. Virüsün bulaşmasını önlemek amacıyla alınan önlemlerde birçok kısıtlama kararı verildi. Teşmil kelime anlamı da alınan önlemlerde yer alan bir ifadeden dolayı merak edildi. Peki, Teşmil nedir, ne anlama geliyor?

Teşmil ne demek?

TDK sözlüğüne göre teşmil; “kapsamına alma, genişletme, yayma” anlamlarına gelmektedir. “65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek" cümlesinde geçen teşmil: alınan kararın 20 yaş altı kişileri de kapsadığı anlamına geliyor.

 

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