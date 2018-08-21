Teslimiyetin bayramı

İslam alemi yüce Allah’a teslimiyetin en kutlu zaman dilimi olan Kurban Bayramı’na kavuşmanın coşkusunu yaşıyor. Bütün sınıfsal farklılıkların ortadan kalktığı ve imanlı gönüllerin birleştiği bu mübarek günde Müslümanlar, Allah’ın rızasını kazanmak için hareket edecek. Kurban Bayramı’nın büyük bir ihlasla geçirilmesi gerektiğini kaydeden ilahiyatçılar, “Kurban, kulluk bilinciyle Allah’a yönelmektir. Kurban, paylaşmanın edebine riayet ederek bölüşmenin adıdır. Mutlaka kurban kesemeyen kardeşlerimizin paylarını verelim. Bu mübarek günleri ibadetle ve akraba ziyaretleriyle idrak edelim” ifadelerini kullandılar.

BÜTÜN FARKLILIKLAR ORTADAN KALKAR

İlahiyatçı Dr. Şerafettin Kalay, Kurban ibadetinin bütün farklılıkları ortadan kaldırdığını belirterek, “Namaz ibadeti nasıl ki; insanları tahsil durumu, rütbesi, maddi imkanları ne olursa olsun bir araya getiriyor, aynı safa diziyor, aynı secdeye götürüyorsa, ümmetin birliğini ve beraberliğini sağlıyor, insanları bütün farklılıklarına rağmen bir araya getirip kaynaştırıyorsa aynı şekilde kurban ibadeti de bütün Müslümanları kaynaştıran, yaklaştıran bütün farklılıkları yok eden ve aynı zamanda birbirine sahip çıkartan İslam’ın güzel zamanlarından biridir” dedi.

Kurban Bayramı’nın yeniden diriliş olduğunu kaydeden Kalay, “Kurban, gönüllere yeniden sevinç duyguları serper, canlılığa sebebiyet verir ve bayrama ulaşmanın huzurunu yaşatır” şeklinde konuştu.

Kurban da aslolanın paylaşmak olduğuna dikkat çeken Kalay, “Şüphesiz kurbanda birinci derecede et yiyemeyen insanlar ve kurban kesemeyenler gözetilir. Gerçekten Allah yoluna sarfedilenler de bunlardır. Diğeri gıdamızdır. Yeriz istifade ederiz. Ama kurban kesemeyenleri, et ulaşamayanları, komşuları, akrabaları unutmamak gerekir. Kurban kesemeyenler lehine yapılan dağıtımlar da kesene sevap kazandıracaktır” diye konuştu.

CÖMERTLİKLE PAYLAŞIN

İlahiyatçı Hüsnü Aktaş İslam dünyasındaki acılara işaret ederek, “Emperyalistlerin zulmü altından inleyen kardeşlerimizi düşüneceğiz. Dua edeceğiz” ifadelerini kullandı. Paylaşma hukukunu gözetmemiz gerektiğini kaydeden Aktaş, “Kurbanların en az üçte birini kesemeyenlere ayırmak gerekir. Yani bir nokta da paylaşmanın edebine riayet edilsin. Dağıtım hukukuna uysunlar. Hz İbrahim ile Hz İsmail’in sadakatini düşünsünler. Bunun bir ibadet olduğunu idrak etsinler. Ortak kurban kesenler et peşine düşmesinler” dedi.