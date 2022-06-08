Teslim olan Ukraynalı askerlerin akıbeti: Moskova'ya gönderildikleri ve...

Rus kolluk kuvvetlerinden bir kaynak, Ukrayna’nın Mariupol şehrinde teslim olan binden fazla Ukraynalı askerin sorgulanmak üzere Rusya’ya götürüldüğünü açıkladı.

TASS haber ajansına açıklama yapan Rus görevli, ilerleyen zamanlarda daha fazla Ukraynalı askerin Rusya’ya götürüleceğini belirtti.

Ukrayna, askerlerini geri almak için çalışmalara devam ettiğini belirtirken, Rus parlamentosundan bazı yetkililer ise bu askerlerin yargılanmasını talep ediyor.