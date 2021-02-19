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Gündem

Teslim olan terörist sayısı 28'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonrası bir teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu. Böyle 2021 yılında teslim olan terörist sayısı 28'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 11:58:00 -
Teslim olan terörist sayısı 28'e yükseldi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2017 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi" denildi.

Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısının 28'e yükseldiği belirtildi.

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Yorumlar

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Biliyorlar ki, geberecekler.
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