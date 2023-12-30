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Gündem Teslim olan PKK'lı terörist cephaneliği ele verdi… Son dönemlerin tek seferde ele geçirilen en yüksek miktarı.. AK-47… Hepsi sıfır
Gündem

Teslim olan PKK'lı terörist cephaneliği ele verdi… Son dönemlerin tek seferde ele geçirilen en yüksek miktarı.. AK-47… Hepsi sıfır

Yeniakit Publisher
2023-12-30 14:21:00 -
Teslim olan PKK'lı terörist cephaneliği ele verdi… Son dönemlerin tek seferde ele geçirilen en yüksek miktarı.. AK-47… Hepsi sıfır

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Zap bölgesinde 467 kullanılmamış AK-47 piyade tüfeği ile çok sayıda mühimmat ve askeri teçhizatın ele geçirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'nın inlerine girmeye devam ediyor. Etkisiz hale getirilen 2 teröristten teslim olanın verdiği bilgiler doğrultusunda komandolarımız, Zap bölgesinde 467 adet kullanılmamış AK-47 piyade tüfeği ile birlikte çok sayıda mühimmat ve askeri teçhizat ele geçirdi. Bu sayı son dönemde tek seferde ele geçirilen en yüksek silah rakamı oldu" denildi.
Ele geçirilen silah ve mühimma şu şekilde:
1 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek, 56 adet RPG-7 antipersonel mühimmatı, 314 el bombası, 2 adet PKMS makineli tüfek yedek namlusu, 146 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 139 adet tahta dipçik, çeşitli yaşam malzemesi.

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Yorumlar

teslim dedigin böyle olur

yoksa son anda ben teslim oldum ile olmaz

Rektus

Ak47 Amerikanın verdiği bir silahtır. Sen Filistine 1 kurşun dahi yardım edemezken ukraynaya israile ve pkkya tonlarca silah gidiyor. Senin gençlerin dahi bunu göremiyor. Kültürel ve teknolojik kuşatma altındayız. Eline güç verdiklerimiz bile Batıla destek oluyor. Öyle bir bozgun yemişiz ki viyanada etkileri yüzyıllar sürecek. Maneviyatımız düzelmeden işler düzelmez. O da imkansız görünüyor. Mal biriktirme hırsı bizi bitirecek.
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