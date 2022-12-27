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Teknoloji Teslim edilen "ATAK Helikopteri" sayısı açıklandı
Teknoloji

Teslim edilen "ATAK Helikopteri" sayısı açıklandı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, "T129 ATAK Taarruz ve Taktik Helikopteri Projesi" kapsamında bugüne kadar teslim edilen helikopter sayısını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 21:31:00 - 2022-12-27 21:31:38

TUSAŞ bünyesinde düzenlenen "CEO’ya Sor Etkinliği" kapsamında öğrencilerin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Temel Kotil, şu ana kadar yurt içi ve yurt dışı müşterilerine teslim edilen T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri sayısını açıkladı.

Kotil tarafından yapılan açıklamada, "Bundan biz 76 tane Kara Kuvvetleri’mize, Jandarma’ya ve Özel Kuvvetler’e verdik. Filipinler’e 4 tanesi çoktan gitti, 2 tane daha gidiyor şu anda. Nijerya’ya da 6 tane daha sene başından itibaren gidecek. Bunun dışında diğer ülkelerin de talepleri var, en çok satan malımız bu" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Kotil, HÜRKUŞ ve ANKA başta olmak üzere diğer hava platformlarının da ihracat faaliyetlerine değindi. Yapılan açıklamada, "ANKA’mız; Hava Kuvvetleri’nde, Jandarma’da, Deniz Kuvvetleri’nde ve Özel Kuvvetler’de uçuyor şu anda. Tunus ve Kazakistan’a da verdik. Bunun haricinde pek çok ülke var, henüz teslim etmedik. Daha çok teslim edince söylüyoruz" ifadelerine yer verildi.

T129 ATAK Helikopteri

T129 ATAK; 500 adet 20 milimetrelik top mühimmatı, 16 adet Roketsan CİRİT Füzesi, 8 adet L-UMTAS veya UMTAS Füzesi, 8 adet Stinger Füzesi veya 76 adet 70 milimetrelik roketle teçhiz edilebilmektedir.

Helikopter gücünü, her biri 1.373 shp’lik iki adet LHTEC-CTS800-4A Turboşaft Motoru’ndan almaktadır. Azami 281 km/sa hıza ulaşabilen helikopter; 3 saat havada kalış süresine, 537 kilometre menzile ve 15.000ft irtifa tavanına sahiptir.

SavunmaSanayiST

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Yorumlar

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bana faydasi ne diyenlere, siz kaninizi milliyetinizi sorgulayin. Almanya Mercedes, BMW vs yapiyor bana faydasi ne diye soran bir ahmak alman görmedim ben. Almanyadan selamlar

Talip

Parasını alınca sana da verecekler biraz. Acele etme.
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