Tesla’nın Shanghai tesisinde rekor

2019 yılında Doğu Çin’de açılmış olan Tesla’nın Shanghai dev tesisi, otomobil üreticisinin kendi ülkesi Amerika Birleşik Devletler dışında bulunan bu ölçekteki ilk tesisidir. Öte yandan Amerikalı otomobil üreticisi Nisan 2023’te Shanghai’de bir başka büyük yatırım daha yapacağını ilan etti.

Bu yeni tesis, kendi araçlarının kullanımına tahsis edilecek enerji tankı Megapack üretmeye yönelik yeni bir "megafabrika" inşaatı olacak. Bu yeni fabrikanın önce yılda 10 bin megapack-birim üretmesi planlanıyor. Bu, yaklaşık 40 gigavat saatlik (GWh) bir enerji depolama kapasitesine tekabül ediyor. Üretim, Tesla'nın açıklamasına bakılırsa,tüm dünyada satışa sunulacak.