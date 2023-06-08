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Ekonomi Tesla’nın Shanghai tesisinde rekor
Ekonomi

Tesla’nın Shanghai tesisinde rekor

Yeniakit Publisher
2023-06-08 19:01:00 -
Tesla’nın Shanghai tesisinde rekor

Tesla’nın, gigafabrika olarak da anılan dev Shanghai tesisi, şirketin verilerine göre, geçtiğimiz mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 142 oranında bir sıçrama yaparak 77 bin 695 araç üretip teslim etti. Nitekim Çin’e yaptığı ziyaret çerçevesinde mayıs ayının başında dev Shanghai tesisi Gigafabrikayı ziyaret eden Tesla’nın şefi Elon Musk, adı geçen tesisi üretim etkinliği ve kalitesi dolayısıyla övmüştü.

2019 yılında Doğu Çin’de açılmış olan Tesla’nın Shanghai dev tesisi, otomobil üreticisinin kendi ülkesi Amerika Birleşik Devletler dışında bulunan bu ölçekteki ilk tesisidir. Öte yandan Amerikalı otomobil üreticisi Nisan 2023’te Shanghai’de bir başka büyük yatırım daha yapacağını ilan etti.

Bu yeni tesis, kendi araçlarının kullanımına tahsis edilecek enerji tankı Megapack üretmeye yönelik yeni bir "megafabrika" inşaatı olacak. Bu yeni fabrikanın önce yılda 10 bin megapack-birim üretmesi planlanıyor. Bu, yaklaşık 40 gigavat saatlik (GWh) bir enerji depolama kapasitesine tekabül ediyor. Üretim, Tesla'nın açıklamasına bakılırsa,tüm dünyada satışa sunulacak.

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