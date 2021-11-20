Tesla'nın hatası pahalıya patladı! Elon Musk özür diledi

Tesla marka araç kullananlar, telefonlarına yükledikleri uygulama ile hem araçlarının kapısını açıyor, hem de çalıştırıyorlar.

Sunucularda yaşanan sorun, Tesla aracının kullanıcılarını mağdur etti.

Araç sürücüleri uygulamaya giremedi ve yüzlerce kişi yolda kalırken, yalnızca anahtar kart bulunduranlar aracını kullanabildi.

Şirketin sorunu 2 saat boyunca çözememesi tepkilere yol açtı.

Tesla'nın kurusucu Elon Musk sosyal medyada sorun üzerinde çalışıldığını, tekrarlanmaması için uğraşıldığını açıkladı. Kullanıcılar sosyal medya üzerinden Tesla'yı eleştiri yağmuruna tuttu.

Musk, paylaşımında aynı sorunun tekrar yaşanmaması için çalıştıklarını da belirterek "Özür dileriz, bunun bir daha gerçekleşmemesini sağlamak için önlemler alacağız" ifadelerini kullandı.