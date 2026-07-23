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Otomotiv Tesla’nın geliri arttı, kârı geriledi
Otomotiv

Tesla’nın geliri arttı, kârı geriledi

Yeniakit Publisher
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Tesla’nın geliri arttı, kârı geriledi

ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı. Şirketin geliri beklentileri aşarken, net kârı yıllık bazda yüzde 5 düşüş gösterdi.

Tesla’nın nisan-haziran dönemindeki toplam geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarak 28,2 milyar dolara yükseldi.

Şirket, 2025’in ikinci çeyreğinde 22,5 milyar dolar gelir elde etmişti.
Buna göre, şirketin toplam geliri ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 26 artarak 28,2 milyar dolara ulaştı. Tesla, 2025'in aynı döneminde 22,5 milyar dolar gelir elde etmişti.

Elektrikli otomobil üreticisinin net karı ise ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 5 azalarak 1,11 milyar dolara geriledi. Şirket, geçen yılın ikinci çeyreğinde 1,17 milyar dolar net kar bildirmişti.

Tesla'nın geçen yılın ikinci çeyreğinde 40 sent olan düzeltilmiş hisse başına karı, bu yılın aynı döneminde 33 sente geriledi.

Şirketin bu dönemde karı, beklentilerin altında kalırken geliri beklentileri aştı.

Yapay zeka, otonom sürüş ve üretim altyapısına yönelik yatırımlarını artıran Tesla'nın bu dönemdeki sermaye harcamaları yıllık yüzde 142 artışla 5,79 milyar dolara yükselirken, serbest nakit akışı eksi 1,09 milyar dolar olarak kaydedildi.

Tesla, 2 Temmuz'da yaptığı açıklamada, bu yılın ikinci çeyreğinde 451 bin 758 araç ürettiğini ve küresel teslimatlarının yıllık bazda yüzde 25 artışla 480 bin 126'ya ulaştığını duyurmuştu.

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