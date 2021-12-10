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Teknoloji Tesla’dan yüzde 242’lik artış
Teknoloji

Tesla’dan yüzde 242’lik artış

ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Shanghai fabrikasının Kasım 2021 itibarıyla 400 binden fazla araç teslim ettiğini açıkladı. Tesla’nın Shanghai Gigafactory’sindeki teslimatlar, bu yılın ilk 11 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 242 artarak 413 bin 283 araç olarak gerçekleşti.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 17:00:00 -
Tesla’dan yüzde 242’lik artış

 Yeni Akit  Ankara 

ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Shanghai fabrikasının Kasım 2021 itibarıyla 400 binden fazla araç teslim ettiğini açıkladı. Şirketin verdiği bilgiye göre, Çin anakarasında binden fazla süper şarj istasyonu, 8 bin süper şarj ekipmanı ve 700 hedef şarj istasyonu inşa etti. Tesla’nın Çin malı sedanları Danimarka, İsviçre, İsveç, İspanya, Hollanda ve Norveç gibi ülkelere de ihraç edildi.

Pil hücrelerinin yüzde 92’si geri dönüştürülebilir

Şirket, fabrikanın mevcut yıllık üretim kapasitesinin 450 bin aracı aştığını ve parçaların yerelleştirme oranının yüzde 90’a ulaştığını belirterek, Tesla’nın Shanghai tesisindeki pil hücrelerinin metalik malzemelerinin yüzde 92’sinin geri dönüştürülebileceği bilgisini de paylaştı.

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