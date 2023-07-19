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Teknoloji Tesla Türkiye'de yine zam yaptı
Teknoloji

Tesla Türkiye'de yine zam yaptı

Yeniakit Publisher
2023-07-19 21:35:00 -
Tesla Türkiye'de yine zam yaptı

Geçtiğimiz nisan ayında ülkemizde faaliyetlere başlayan Tesla, fiyatlara bir kez daha zam yapma kararı aldı.

Tesla, ülkemizde doların değişkenliği ve diğer birçok etkeni göz önüne alarak fiyatlara bir kez daha zam yaptı. Sadece 9 gün önce fiyatları değiştiren ve fiyatları artıran firma son olarak 100 bin TL’nin üzerinde bir artışla daha karşımıza çıktı.

Tesla Model Y‘nin fiyatı 10 Temmuz’da 2 milyon 218 bin 500 TL’ye güncellenirken, bugün 103 bin 968 TL’lik bir artışla 2 milyon 322 bin 468 TL‘ye yükseltildi. Bu fiyat standart versiyonu kapsarken, diğer varyantlar için de benzer bir artışın olduğunu söylemek mümkün.

Kaynak: Shiftdelete

 
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