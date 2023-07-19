Tesla Türkiye'de yine zam yaptı

Tesla, ülkemizde doların değişkenliği ve diğer birçok etkeni göz önüne alarak fiyatlara bir kez daha zam yaptı. Sadece 9 gün önce fiyatları değiştiren ve fiyatları artıran firma son olarak 100 bin TL’nin üzerinde bir artışla daha karşımıza çıktı.

Tesla Model Y‘nin fiyatı 10 Temmuz’da 2 milyon 218 bin 500 TL’ye güncellenirken, bugün 103 bin 968 TL’lik bir artışla 2 milyon 322 bin 468 TL‘ye yükseltildi. Bu fiyat standart versiyonu kapsarken, diğer varyantlar için de benzer bir artışın olduğunu söylemek mümkün.

Kaynak: Shiftdelete



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