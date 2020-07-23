Tesla tarihinin en kârlı dönemini geçiriyor

Yeni model ve teknolojisi ile gündeme gelen Tesla, KOVID-19 salgını nedeniyle yaklaşık yedi hafta boyunca Kaliforniya Fremont'taki elektrikli araç fabrikasındaki üretimi durdurmasına rağmen 2020'nin ikinci çeyreğinde 104 milyon dolar kar elde ettiğini açıkladı. Bu başarıyla beraber Tesla tarihinde ilk kez 4 çeyrek boyunca kâr etti. Şuan için sipariş trafiği içinde olduklarını söyleyen Tesla'nın kurucusu Elon Musk, "2020 sonuna kadar 500.000 araç teslim edeceğiz". “Model 3 / Model Y kapasitesini yılda 400.000'den 500.000 adede çıkarmak için fabrikasına ek makineler kurduk. diye ekledi.