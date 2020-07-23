  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pageskin
Pageskin
Teknoloji

Tesla tarihinin en kârlı dönemini geçiriyor

Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, arka arkaya 4.çeyrekte kâr ettiğini açıkladı. Tesla ne kadar kâr etti?

Yeniakit Publisher
2020-07-23 11:11:00 - 2020-07-23 11:11:53
Tesla tarihinin en kârlı dönemini geçiriyor

Yeni model ve teknolojisi ile gündeme gelen Tesla, KOVID-19 salgını nedeniyle yaklaşık yedi hafta boyunca Kaliforniya Fremont'taki elektrikli araç fabrikasındaki üretimi durdurmasına rağmen 2020'nin ikinci çeyreğinde 104 milyon dolar kar elde ettiğini açıkladı. Bu başarıyla beraber Tesla tarihinde ilk kez 4 çeyrek boyunca kâr etti. Şuan için sipariş trafiği içinde olduklarını söyleyen Tesla'nın kurucusu Elon Musk, "2020 sonuna kadar 500.000 araç teslim edeceğiz". “Model 3 / Model Y kapasitesini yılda 400.000'den 500.000 adede çıkarmak için fabrikasına ek makineler kurduk. diye ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı