Tesla sahipleri isyan edip açlık grevine başladı

Tesla denildiğinde akla ilk gelen şeyler çoğunlukla olumlu algılar. Dünyanın en önemli elektrikli otomobili olması, tam otonom sürüş moduyla gelecekten gelmiş gibi durması bu algıların en önemlileri. Ancak bir de çok dillendirilmeyen kronik problemler var ki, insan bu sorunları okurken bile yoruluyor. Norveçli Tesla otomobil sahibi bir grup, bu sorunların tam listesini yaparak problemlerin çözülmesi için açlık grevine başladı.

Protesto için Elon Musk’ın Norveç’e gelmesini bekleyen 17 Tesla otomobil sahibi, ünlü milyarderin konuşma yapacağı konferansın ilk gününde araçlarını yan yana ve uygun şekilde dizmek suretiyle “HELP” yani yardım yazarak tüm dikkatleri üzerlerine çekmeyi başardı. Seslerini duyurmayı başaran Tesla sahipleri, bitip tükenmek bilmeyen sorunlar nedeniyle servislerden çıkamamaktan şikayetçi.

Kişi başına en çok Tesla otomobil düşen ülkeler sıralamasında ilk sırada olmaları nedeniyle oldukça önemli bir ülkenin vatandaşı olan Norveçli sürücüler, yaklaşık 30 maddeden oluşan kronik sorun listesi yayınladı. Bu listeye bakıldığında aracın sağlam bir yeri yok gibi göründüğünü belirtip hemen Tesla sahiplerinin iddialarından birkaçını sayalım.

Açıklanan listeye göre, otopilot düzgün çalışmıyor, araç aşırı sıcak ve aşırı soğuk havalarda çalışmıyor, aydınlatmalar düzgün çalışmıyor, pencereler tam olarak kapanmıyor, belirtilen km menzillerine asla ulaşamıyor, Tesla Model 3 gibi yeni araçlarda paslanmalar görülüyor, aracın interneti düzgün çalışmıyor, bagaj kapağından yağmur suyu sızıyor gibi gibi gibi. Liste uzayıp gidiyor. Bu sorunlardan birkaç tanesinin bile normal bir araçta başınıza gelmesi can sıkıcıyken eğer gerçekten Tesla modelleri bu yaklaşık 30 kronik problemin 3-5 tanesine bile sahipse Elon Musk’ın başı ilerleyen zamanlarda çok ağrıyabilir.