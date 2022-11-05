Tesla mühendisinden bomba TOGG açıklaması! Çok ama çok şaşıracaksınız

TOGG'un üretim görüntüleri yüz binlerce kez izlenirken, videoyu izleyenler arasında yer alan Tesla'nın kalite mühendisi Ramazan Zaybak, Togg'a övgüler dizdi. Zaybak "Bu otomobil birçok kişiyi şaşırtacak" yorumunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla Türkiye'nin yerli ve milli otomobil rüyası 2017'de başlatılan süreç 29 Ekim'de banttan indi ve seri üretime başlandı.

Türkiye'nin gurur ve vizyon projesi olan Togg, Bursa Gemlik fabrikasının açılışının ardından yerli ve milli otomobilin üretim süreci ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Gündem olan TOGG paylaşımı

Adım adım üretim aşamasının görüntülendiği videoda, "İnşaata başlangıç töreninden itibaren son gelişmeleri her ayın 18'inde sosyal medya hesaplarımızdan, #Togg Teknoloji Kampüsümüzün son halini 7/24 #HeyeCanlı Youtube kanalımızdan canlı olarak sizlere aktarmıştık. Şimdi de akıllı cihazlarımızın üretim aşamaları ile karşınızdayız" ifadeleri kullanıldı.

Burada gördüğünüz her şey üst düzey

Paylaşımı izleyenler arasında Tesla'nın kalite mühendisi Ramazan Zaybak'ta vardı. Zaybak, paylaşımın altına övgü dolu sözler dizdi.

Zaybak, Togg ile ilgili paylaşımında "Burada gördüğünüz her şey kesinlikle en üst düzey otomotiv endüstrisi standartlarında. Bu otomobil üretim kalitesi bakımından birçok kişiyi şaşırtacak" ifadelerini kullandı.