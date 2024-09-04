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Otomotiv Tesla Model Y aracı o tarihinde Türkiye'ye geliyor! En çok tercih edilen otomobil olabilir! Şirket ilan etti
Otomotiv

Tesla Model Y aracı o tarihinde Türkiye'ye geliyor! En çok tercih edilen otomobil olabilir! Şirket ilan etti

Yeniakit Publisher
2024-09-04 22:05:00 - 2024-09-04 22:22:40
Tesla Model Y aracı o tarihinde Türkiye'ye geliyor! En çok tercih edilen otomobil olabilir! Şirket ilan etti

Amerikan elektrikli araç üreticisi Tesla, en çok satan modeli Model Y’nin yeni versiyonunu üretmeyi ve 2025'in sonlarına doğru piyasaya sürmeyi planlıyor. Önemli bir rol üstlenebilir Tesla ilan etti.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla, Model Y aracının yeni bir versiyonunu üretmeyi planlıyor ve bu modelin Çin'de 2025'in sonlarına doğru piyasaya sürülmesi hedefleniyor.Bu hamle, şirketin en çok satan elektrikli aracını (EV) yenileme ve Çin'deki yerli elektrikli araç üreticilerinin artan rekabeti karşısında Model Y'nin cazibesini artırma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. 

Tesla’nın, tedarikçilerine Şanghay fabrikasında Model Y üretimini önemli ölçüde artırmaları gerektiğini bildirmesinin ardından, Şanghay fabrikasının şu anda 70 hektarlık genişleme için onay beklediği belirtildi. 

TESLA SHOP 2025’TE TÜRKİYE’DE 

Öte yandan Tesla Türkiye yöneticilerinden Cenan Kocagözoğlu, şirketin resmî aksesuar ürünlerinin satışa sunulduğu Tesla Shop platformunun 2025 yılı başlarında Türkiye’de de kullanıma açılacağını duyurdu.

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