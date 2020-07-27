Tesla, kullanıcıları için 4 yeni duvar kağıdı yayınladı

Şu sıralar sık sık gündeme gelen ABD menşeili uzay taşımacılığı şirketi Tesla, bu seferde kullanıcılarının telefonları için yeni 4 farklı duvar kağıdı paylaştı. Tesla China Twitter hesabından paylaşılan gönderiye göre ‘Enerjik’ olarak nitelendirilen duvar kağıtları, Tesla otomobillerin dış tasarımını göstermenin dışında elektrikli yapısını, devasa multimedya ekranını ve yukarı açılır kapılarını da gösteren duvar kağıtları, özel renk tonları ile hoş bir görsellik sunuyor.