Tesla gündeme oturdu! Model Y'ye rakip olan BYD Song L, 26.700 dolar! Çin'de kapış kapış satın alacaklar

BYD, yeni elektrikli SUV'si Song L'yi Çin'de satışa sundu. İlk olarak Nisan ayında Şangay Otomobil Fuarı'nda gösterilen otomobil 26.700 dolardan başlayan fiyatlarla resmi olarak satışa sunuldu.

Çinli üretici BYD, yeni elektrikli SUV'si Song L'yi Çin'de satışa sundu. İlk olarak Nisan ayında Şangay Otomobil Fuarı'nda gösterilen otomobil 26.700 dolar fiyatla resmi olarak satışa sunuldu. İlk olarak 13 Ekim'de ön siparişe açılan otomobil şuana kadar 30.000 sipariş rakamına ulaşmış durumda.

BYD Song L, BYD tarafından avcı ejderha olarak adlandırılan tasarıma sahip sportif bir SUV. Turuncu, açık mavi, siyah, beyaz ve gri olmak üzere beş renk seçeneğine sahip otomobil İç mekanda da üç farklı renk seçeneğiyle geliyor. İç kısımda 15,6 inçlik bilgi-eğlence ekranı ve 10,5 inçlik gösterge ekranı bulunuyor. Araçta aynı zamanda BYD Heart entegre spor koltuklar ve 50 inçlik baş üstü ekranı bulunuyor.

Beş farklı donanım seçeneğine sahip olan araçta 550 km ile 662 km arası menzil seçenekleri bulunuyor. Tesla Model Y'ye rakip olacak olan araç, 482 x 195 x 155 cm boyutlarıyla Model Y'den bir miktar uzun ve geniş ancak yüksekliği de biraz az.

Motor ve batarya seçenekleri

BYD Song L, tek motor (arkada) veya çift motor seçeneklerine sahip. Motor gücü olarak ise tek motorlu versiyonda 150 kW ve 230 kW, çift motorluda ise 380 kW seçenekleri sunuluyor. Son hızı 200 km/s olarak açıklanan Song L, en üst modelde 0-100 km/s hızlanmasını 4,3 saniyede tamamlıyor. Batarya tarafında ise 71 kWh ve 87 kWh BYD Blade batarya opsiyonları sunuluyor. Tercih edilen konfigürasyona göre menzil değerleri 550, 600 ve 662 km arasında değişiyor.

Başta da dediğimiz gibi 26.700 dolar başlangıç fiyatına sahip olan otomobilin en üst versiyonunda fiyat 35.100 dolara kadar çıkıyor. Rakibi Model Y'nin 37.400 dolar ile 43.000 dolar arası değişen fiyatına göre oldukça rekabetçi bir fiyata sahip olduğunu söylememiz gerek.

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