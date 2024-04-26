Tesla, dolandırıcılık yapıyor! Skandal bir iddia olayı daha... İşte tüm ilişkin ağır iddialar

Milyarder iş insanı, Tesla ile 2001 yılında mali kayıtların manipülasyonunu içeren büyük bir skandal nedeniyle çöken eski enerji ve emtia şirketi Enron arasında paralellikler kurdu.

"Tesla'nın faaliyetlerini yakından takip etmeyenler için yorumlarım tuhaf görünebilir, ancak gerçeği kabul etmek zorunludur. Enron'a benzer bir duruma tanık oluyoruz" diyen Moskovitz, Tesla'nın yapay zekası tarafından üretilen ve Tam Kendi Kendine Sürüş (FSD) özelliği kullanılarak 1 milyar mil mesafe boyunca otonom sürüş başarısını kutlayan bir grafiğe atıfta bulundu.

"Şirket faaliyetlerine devam edebilir ama eninde sonunda yasal sonuçları olacaktır. Bilgiler manipüle ediliyor ve uydurulmuş olsalar bile iddialarını desteklemekte başarısız oluyorlar" diye ekledi.

Moskovitz, "Tesla, FSD yetenekleri, araç menzili ve hatta, henüz doğrulanmamış olsa da, kurcalanmış odometrelerle ilgili şüpheler hakkında yalanlar söyleyerek tüketicilere karşı büyük ölçekte sahtekarlık yaptı," diye detaylandırdı. "Bazı durumlarda, bu aynı zamanda menkul kıymetlerle ilgili dolandırıcılık anlamına da geliyordu."

Moskovitz bir başka mesajında ise Tesla'nın FSD teknolojisine ilişkin açıklamalarının güvenilirliği ve netliğine ilişkin şüphe ve endişelerini dile getirdi.

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Moskovitz, özellikle Tesla tarafından yatırımcılarla paylaşılan güncellenmiş bir grafiği, Mart 2024'teki kesin tarihlerle ilgili netlikten yoksun olduğu için eleştirdi ve FSD kullanılarak yapılan 1 milyar mil dönüm noktası ile ilgili olarak grafiğin dönüm noktasının ne zaman gerçekleşeceği konusunda belirsizliğe yol açtı.

"Güncellenen grafik tarihleri kasıtlı olarak belirsiz bırakıyor. 'Mart 2024' ayın başını mı yoksa sonunu mu ifade ediyor? Ve grafikteki dönüm noktası neden 1 milyar mil kilometre taşına ulaşıldıktan *sonra* gerçekleşiyor?" diye sorguladı.

Moskovitz, FSD için ücretsiz deneme süresinin 25 Mart'ta başladığına dikkat çekerek, "FSD'nin kümülatif veri güncellemesinin kullanıma sunulmasından kısa bir süre sonra sona ermesi garip bir şekilde tesadüfi" dedi ve FSD'nin daha hızlı bir şekilde benimsendiğini göstermek için kullanım rakamlarının kasıtlı olarak şişirildiğini öne sürdü.

Bu yorumlar, teknolojinin benimsenme oranını abartmak için kullanım istatistiklerinin kasıtlı olarak manipüle edilmesi olasılığını akla getiriyor.