Tesla Cybertruck ve Lamborghini Urus drag yarışında karşılaştı! Sizce kim kazanmıştır? Sonuç şaşırtıcı! Araçların son hızlarını paylaşıyoruz?

Tesla Cybertruck, kendine has tasarımı ile hızlı görünmeyebilir ancak tartışmalı karoserin altında çok sayıda etkileyici teknoloji ve özellik var. Cybertruck ile ilgili belki de en etkileyici şey düz bir çizgide ne kadar hızlı olduğu.

Tesla, elektrikli araçlarının hızlanmasını uzun zamandır önemli bir satış noktası olarak kullanıyor. Üç motorlu 'Cyberbeast' versiyonunun piyasadaki en hızlı hızlanan kamyonet olduğu da belirtiliyor.

Tesla kamyonetin ne kadar hızlı olduğunu görmek isteyen CarWow, düzenlediği drag yarışında karşısına 650 beygir ve 850 Nm güçlü V8 motora sahip Lamborghini Urus'u çıkardı.



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Tesla Cybertruck ise 3 bin 84 kilo ağırlığında ancak 845 beygir ve 930 Nm gücünde. Urus'un ağırlığı ise 2 bin 199 kilo. İki model de 4 çekerken Tesla ezici bir üstünlükle yarışın kazanını oldu.

Yarışın tamamı ve Ford F-150 Raptor R, Tesla Cybertruck karşılaştırması CarWow'un YouTube kanalı üzerinde yayımlandı.

Her ne kadar drag yarışının kazananı Tesla olsa da son hızlarda ise Lamborghini 305 km/sa'e çıkarken Cybertruck'ın son hızı ise yalnızca 210 km/sa.