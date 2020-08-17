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Teknoloji

Tesla araç uygulamasına iki faktörlü kimlik doğrulaması getiriyor

Tesla Ceo'su Elon Musk Tesla uygulamasına iki faktörlü kimlik doğrulayıcının geleceğini açıkladı. Tesla iki faktörlü kimlik doğrulayıcı ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-08-17 14:22:00 -
Tesla araç uygulamasına iki faktörlü kimlik doğrulaması getiriyor

Elektrikli araç inavasyonunda zirveyi temsil eden Tesla, her geçen gün bir teknoloji hamlesini daha kullanıcıları ile buluşturuyor. Otonom sürüş, Araç içinde internet, futuristik tasarımı ile ilgi çeken Tesla, bu kezde kendi uygulamasına iki faktörlü kimlik doğrulayıcı geleceğini açıkladı.

Tesla CEO'su Elon Musk Cuma günü tweetinde, uygulaması için iki faktörlü kimlik doğrulamasının "utanç verici bir şekilde geç" olduğunu, ancak yolda olduğunu söyledi. Herhangi bir tarih vermedi. 

Uygulama ile araçlar kitlenip açılabiliyor

Tesla, geçen yıllarda kullanıma soktuğu uygulama üzerinden aracı kontrol etme özelliği ile kullanıcıların beğenisini kazanmıştı. Ancak bu kolay erişim beraberinde ise bazı çalınma problemlerini getirdi. Örneğin; Tesla araca sahipsiniz, Tesla uygulaması telefonunuzda yüklü durumda ve mobil cihazında herhangi bir şifre bulunmuyor. Bir yerde oturuyorsunuz ve kalkarken telefonunuzu unutuyorsunuz. Telefonunuzu bulan diğer bir kişi Tesla uygulaması ile aracınızın yerini buluyor ve hırsızlık işlemi gerçekleştiriyor. İşte hal böyle olunca, talihsiz olayla karşılaşan kullanıcılar Tesla'ya büyük tepki göstermişti. Bunun üzerine Elon Musk, sosyal medya uygulaması Twitter'da kullandığı ' iki faktörlü kimlik doğrulayıcı ' nın üstünde çalıştıklarını ve biraz gecikeceğini söyledi.  

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