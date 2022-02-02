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Dünya Tesla, 54 bin aracı bakın neden geri çağırdı!
Dünya

Tesla, 54 bin aracı bakın neden geri çağırdı!

Tesla, dur işaretlerini görmezden gelen 'kendi kendine sürüş' özelliğine sahip 54.000 aracı geri çağırdı.

Yeniakit Publisher
2022-02-02 17:42:00 -
Tesla, 54 bin aracı bakın neden geri çağırdı!

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, belirli koşullar altında kavşaklarda her zaman tam olarak durmadıkları için 'tam kendi kendine sürüş' özelliğine sahip 53 bin 822 aracını geri çağıracak.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne (NHTSA) göre bu karar, şirketin Tam Kendinden Sürüş Beta (FSD Beta) yazılımı ile donatılmış Model S, X, 3 ve Y araçlarını etkileyecek.

Ajans, yardım özelliğinin, araçların kavşaklarda tamamen durmak yerine bazen 'yolda durma' yapmasına ve güvenlik riski oluşturmasına neden olduğunu söyledi.

Tesla, geçen ay NHTSA temsilcileriyle yaptığı toplantıların ardından işlevi devre dışı bırakmayı kabul etti.

Şubat ayında daha sonra çevrimiçi olarak yayınlanması planlanan bir yazılım güncellemesinin parçası olarak 'yuvarlanan duraklar' programdan kaldırılacak.

 

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