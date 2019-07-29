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TESK'ten "vergi indirimi" çağrısı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken:- "Bazen vergi gelirlerini artırmak için vergi oranlarını azaltmak gerekir. Başta otomotiv olmak üzere, beyaz eşya ve mobilyada vergi oranı indirilirse hem vergi gelirleri artar hem de ekonomik canlanmaya katkı sağlanır"

29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:44
TESK'ten "vergi indirimi" çağrısı

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bazen vergi gelirlerini artırmak için vergi oranlarını azaltmak gerekir. Başta otomotiv olmak üzere beyaz eşya ve mobilyada vergi oranı indirilirse hem vergi gelirleri artar hem de ekonomik canlanmaya katkı sağlanır." ifadelerini kullandı.

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, haziran ayı itibarıyla sona eren vergi indiriminde süre uzatımı olmamasının satışları olumsuz etkilediğine dikkati çekti.

Bu yılın ilk yarısında otomotiv ile beyaz eşya sektöründe üretim ve satışlarının azaldığına işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:

"Hem ÖTV hem de KDV oranlarındaki indirime rağmen satışların artmaması, hatta tersine azalması gösteriyor ki otomotiv sektörü bu vergi oranlarını kaldırmıyor. Sektörün yeniden canlanabilmesi için otomotivde kalıcı bir vergi indirimi yapılmalıdır. Satışlar azaldığı zaman malın fiyatına dahil olan ÖTV ve KDV'nin yanında, işletmelerin zarar etmesinden dolayı gelir ve kurumlar vergileri de azalıyor. Sonuçta satılmayan maldan vergi alınamıyor. Bazen vergi gelirlerini artırmak için vergi oranlarını azaltmak gerekir. Başta otomotiv olmak üzere beyaz eşya ve mobilyada vergi oranı indirilirse hem vergi gelirleri artar hem de ekonomide canlanmaya katkı sağlanır."

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:44
  1. Bendevi Palandöken
  2. otomotiv
  3. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
  4. vergi

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