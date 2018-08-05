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TESK'ten "sahte kasap" açıklaması

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kurban Bayramı'nda sahtekasaplara dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, vatandaşlardan kurbanını oda kaydı olan, vergisini veren kasaplara emanet etmelerini istedi.

05 Ağustos 2018 Pazar 11:15
TESK'ten "sahte kasap" açıklaması

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel  Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, belediyelerin, vatandaşlar için  uygun kurban kesim yerleri tahsis etmesi gerektiğini belirtti.

Yanlış kesim teknikleriyle her yıl 20 milyon lira değerindeki derinin  ziyan olduğuna dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"Doğru olmayan kesme şekilleri ile hayvanın derisi, kemiği, eti ziyan  oluyor. Zamanında tuzlama yapılması gereken deri, 2-3 saat içinde ilgili yerlere  ulaştırılmalı. Her yıl ülke ekonomisine çok büyük fayda sağlayan derilerin yüzde  40'ı bu nedenlerle israf ediliyor. Deri sanayimizin, her yıl 6 milyon büyükbaş ve  60 milyon küçükbaş ham deriye ihtiyacı olduğunu unutmayalım ve daha bilinçli  kesim yapmaya özen gösterelim."

Bayramda "sahtekasap"lara da dikkat edilmesini isteyen Palandöken,  "Vatandaşlarımız, kurbanını oda kaydı olan, vergisini veren kasaplara emanet  etmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Yerel yönetimlerin kurban kesim hizmetlerini iyileştirmesi gerektiğine  değinen Palandöken, hijyene, süreklilik ve hızlılığa daha çok önem verilmesi  gerektiğini ifade etti.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 11:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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