TESK’ten mesleki eğitim vurgusu

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye ve dünyanın kanayan yarası olan çocuk işçiliğiyle mücadelenin sürdüğünü belirtti.

Çocuklar geleceğe hazırlanmalılar

Esnafın yanında ve mesleki eğitim okullarında iş öğrenen çırakların çocuk işçi değil de öğrenci olduğunu belirten Palandöken, şunları kaydetti: “Devam eden İstihdam İçin Mesleki Eğitim Projesi’nde (İMEP) de çocuk işçi ve çıraklık kavramlarının birbirinden farkı olduğu noktasında gerek aileleri gerek iş verenleri bilinçlendirmeyi, daha sonra güvenli bir ortamda tüm tedbirler alınarak çırakların mesleki eğitime yönlendirilmesini amaçladık. Bugünün meslekleri çıraklarla süregelerek geleceğe aktarılacak. Birçok meslek, yetiştirilecek çırak bulunamaması nedeniyle, kaybolmaya yüz tuttu. Çocuk işçi sayısı maalesef son yıllarda önemli bir artış gösterdi. Bu artışa sebep olan en büyük gelişme pandemi döneminde artan geçim sıkıntıları oldu.

Çırak buunamıyor

Dünyada toplam 160 milyonu aşkın çocuk işçi bulunuyor. Ülkemizde ise 700 binin üzerinde çocuk işçi olduğu tahmin ediliyor. Halbuki birçok meslek, yetiştirecek çırak bulunamadığından ötürü kayboldu ya da kaybolmak üzere. Bu öğrencilerin eğitimlerine devam ederken bir yandan da usta-çırak ilişkisi içinde esnafımızın yanında geleceğe hazırlanmaları çok önemli.”