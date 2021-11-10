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Ekonomi TESK’ten “geriye dönük borçlanma” talebi
Ekonomi

TESK’ten “geriye dönük borçlanma” talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken,”Esnafımıza bir defaya mahsus geriye dönük borçlanma imkanı tanınmalı” açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 15:40:00 -
TESK’ten “geriye dönük borçlanma” talebi

Sosyal güvenlik hakkının anayasal bir hak olduğunu ifade eden Palandöken şunları kaydetti:

“4 Ekim 2000’den önce oda ve vergi kaydı olup esnaf olarak faaliyette bulunan binlerce esnafımız var. Bu esnafımızın emeklilik yaşı da geldi fakat o dönemde Bağ-Kur kaydı olmaması nedeniyle emekli olamıyor. Sosyal güvenliğin anayasal bir hak olduğu unutulmadan esnafımıza bir defaya mahsus geriye dönük borçlanma imkanı tanınmalı.”

Palandöken, emeklilikte yaşa takılan kesim için çalışma yürütüldüğünü belirterek, bu çalışma hazırlanırken uzun zamandır Bağ-Kur mağduriyeti yaşayan ve bu konuda müjde bekleyen esnafın unutulmaması gerektiğini ifade etti.

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