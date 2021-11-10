TESK’ten faturalarda KDV indirimi talebi

Yazılı açıklamasında, faturalardaki vergi oranlarının tüketim bedeline yaklaştığını bildiren Palandöken, “Elektrik ve doğal gaz, kış aylarına girdiğimiz ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sürdüğü bu dönemde her zamankinden daha çok tüketiliyor. Esnafın, vatandaşın, sanayicinin, emeklinin ya da asgari ücretlinin bir nebze de olsa en önemli gider kalemlerinden yükü hafifletmek için bu faturalardaki vergi, fon ve kesintiler tekrar gözden geçirilmeli, KDV oranlarında 6 ay yaz, 6 ay kış tarifesi uygulanarak kışın KDV oranı faturalarda yüzde 1’e düşürülmeli” dedi.