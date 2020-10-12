TESK’ten “esnafa özel paket” talebi

Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lisans ve ön lisans öğrencilerinin uzaktan eğitime geçmesiyle esnafın büyük ekonomik kayba uğradığını belirterek, “Bu süreçten en az zararla çıkması için esnafa özel paket hazırlanmalı” ifadelerini kullandı. Söz konusu pakette faturalara indirim, kredi borçlarının faizsiz ertelenmesi, sigorta, trafik primlerinde indirim, nakit desteği, ticari akaryakıt gibi imkanların bulunması gerektiğini belirten Palandöken, vergi ve primler, ödenemeyen kiralar, elektrik, su, doğal gaz gibi borçlar için mutlaka 60 ay vadeli ve sadece anapara ödemesiyle sınırlı yapılandırma gerektiğini ifade etti. Palandöken, gecikme zamları ve cezaların bir defaya mahsus affedilmesi gerektiğinin de altını çizerek, öğrencilerin okula gitmemesi nedeniyle işleri yarıya düşen esnafa nakdi yardım yapılmasının önemini vurguladı.