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TESK'in "yapısal reform" beklentisi

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken:- "Yapısal reformlar belirlenirken esnaf ve sanatkarımızın finansmana erişiminin önü açılmalı. Bunun için de öncelikle tüm bankalar için etkin sicil düzenlemesi getirilmeli ve bu zorunlu olmalı"

06 Nisan 2019 Cumartesi 11:38
TESK'in "yapısal reform" beklentisi

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yapısal reformlar belirlenirken esnaf ve sanatkarımızın finansmana erişiminin önü açılmalı. Bunun için de öncelikle tüm bankalar için etkin sicil düzenlemesi getirilmeli ve bu zorunlu olmalı." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, gelecek günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından kamuoyuna açıklanması beklenen ekonomiye yönelik yeni yol haritasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ekonomik reform ve değişimlerde esnaf ve sanatkarların beklentilerinin de ele alınması gerektiğini belirten Palandöken, hazırlığı yapılan pakette öncelikle esnafın finansmana erişiminin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini bildirdi.

Palandöken, "Yapısal reformlar belirlenirken esnaf ve sanatkarımızın finansmana erişiminin önü açılmalı. Bunun için de öncelikle tüm bankalar için etkin sicil düzenlemesi getirilmeli ve bu zorunlu olmalı. Çünkü parayı devlet veriyor, bankalar sicili bahane gösterip engel çıkarıyor." görüşünü paylaştı.

Üretimi ve istihdamı artıracak adımlar atılırken işveren üzerindeki SGK prim yükünün de hafifletilmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Ülkemizdeki işletmelerin büyük çoğunluğunu küçük ve orta ölçekli işletmeler oluşturmaktadır. Bu işletmelerde istihdam edilen personelin SGK primleri özellikle küçük çaptaki işletmelerdeki işverenlerin sırtında yüktür. Sırf sigorta prim maliyetlerinden dolayı işverenler yeni personel almaktan çekiniyor. İşvereni cesaretlendirmek ve istihdamı artırmak için yüksek sigorta prim yükü hafifletilmelidir."



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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 11:38
  1. esnaf
  2. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken
  3. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)
  4. yapısal reform

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