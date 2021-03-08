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Ekonomi TESK’in kadın esnaf üyesi 1 yılda 49 bin arttı
Ekonomi

TESK’in kadın esnaf üyesi 1 yılda 49 bin arttı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) verilerine göre, son 1 yılda kadın esnaf üye sayısı yaklaşık 49 bin arttı.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 09:59:00 -
TESK’in kadın esnaf üyesi 1 yılda 49 bin arttı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, şunları ifade etti: “Geçtiğimiz yıl şubat sonu itibarıyla 298 bin 113 olan kadın esnaf ve sanatkar sayımız bu yıl şubat sonunda 49 bin 464 artarak 347 bin 577 oldu. Toplam esnaf ve sanatkarlar içindeki kadın esnaf oranı ise yüzde 16,34’ten yüzde 17,21’e yükseldi. Dünyanın adeta kabusu konumundaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını en derinden yaşadığımız dönemde yani son bir yılda kadın esnaf ve sanatkar sayısındaki artış sevindirici. Bu rakamlarla Türkiye’de en fazla kadın üyeye sahip teşkilat olmaktan gururluyuz. Temennimiz kendi işinin patronu olan kadınlarımızın sayısının gün geçtikçe artarak tüm sektörlerde faaliyet göstermesidir. Kadınların istihdama katılması, ülke ekonomisine büyük destek sağladığı gibi aile içinde ve sosyal hayatta da sorunların çözümüne katkı sağlar. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için kadın emeğine, gücüne ve alın terine ihtiyacımız var.”

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