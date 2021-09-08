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Medya Teşkilat'tan bomba yeni sezon fragmanı! Serdar ölecek mi?
Medya

Teşkilat'tan bomba yeni sezon fragmanı! Serdar ölecek mi?

Sevilen dizi Teşkilat 2. sezonuyla ekranlara fırtına gibi dönmeye hazırlanıyor. Kadrosuna ünlü oyuncuları dahil eden Teşkilat'ın yayın tarihi belli oldu. Teşkilat dizisinin 2. sezonunda çarpıcı bir fragman daha yayınlandı. Fragmanda Serdar kayıplara karışırken, özel ekip ise onu bulmak için Polonya'ya gidiyor. Polonya'da Serdar'ı bulan ekipten Zehra, rehine alan Serdar'ı vurmak zorunda kalıyor. İzleyici şimdi Serdar'ın ölüp ölmeyeceğini merak ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-08 07:55:00 -

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı, TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat'ın yeni sezon 2. Tanıtım fragmanı yayınlandı.

Serdar vuruluyor

Fragmanda ekip Serdar’ı bulmak için Polonya’ya gidiyor. Polonyo’da hiç bir şey hatırlamayan Serdar’ı bulan ekipten Zehra, bir rehine alan Serdar’ı vurmak zorunda kalıyor.

Fragmanı izleyen dizinin hayranları Serdar’ın ölküp ölmeyeceğini merak ediyor. Sosyal medyada kimi izleyiciler Serdar karakterinin yeni sezonda ilk bölümden diziden ayrılamayacağını savunurken, bazı seyirciler ise yeni sezon öncesi ortaya atılan ayrılık iddialarının gerçekleşmesinden korkturklarını belirtti. Tüm bu soruların cevabı yeni sezonun başlamasıyle birlikte cevap bulacak.

Yeni sezon çekimleri devam eden MİT dizisi Teşkilat dizisi yeni sezon ilk bölümüyle 26 Eylül Pazra akşamı TRT 1'de olacak.

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