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Medya Teşkilat'tan ayrılan Çağlar Ertuğrul’un yeni dizisi belli oldu!
Medya

Teşkilat'tan ayrılan Çağlar Ertuğrul’un yeni dizisi belli oldu!

Teşkilat dizisinden ayrılan Çağlar Ertuğrul'un yeni dizisi netleşti.

Yeniakit Publisher
2022-10-27 17:25:00 -
Teşkilat'tan ayrılan Çağlar Ertuğrul’un yeni dizisi belli oldu!

Teşkilat dizisinden ayrılan Çağlar Ertuğrul'un yeni dizisi netleşti.

Çağlar Ertuğrul, Teşkilat'tan ayrılışıyla hem dizinin hem de kendi hayranlarını oldukça üzmüştü. Geçtiğimiz günlerde yeni projesi için aldığı kilolarla gündeme gelen Çağlar Ertuğrul'un Teşkilat sonrası rol alacağı dizi netlik kazanmaya başladı. Dijital bir projede rol alacak olan Çağlar Ertuğrul'a yeni dizisi olan Magarsus'ta, Masumlar Apartmanı dizisinden Merve Dizdar da eşlik edecek. Son olarak Altın Portakal'da Kar ve Ayı filmindeki performansı ile 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görülen Merve Dizdar, Erşan Kuneri'den sonra ikinci kez Magarsus dizisi ile dijitalde boy gösterecek.

Çağlar Ertuğrul, Teşkilat dizisinden ayrılığı sonrası yeni bir proje için sete çıktı. BluTV dizisi Magarsus'un kadrosuna giren Çağlar Ertuğrul'un yeni dizisi için detaylar da belli olmaya başladı. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Çağlar Ertuğrul'un Teşkilat sonrası rol alacağı dizisi Magarsus'un kadrosunda Berkay Ateş, Burcu Gölgedar, Ercan Kesal ve Masumlar Apartmanı ile yıldızını parlatan Merve Dizdar yer alıyor. Eltilerin Savaşı filmi ile dikkatleri üzerine çeken Merve Dizdar, Masumlar Apartmanı'ndaki Gülben rolüyle şöhreti yakalamıştı.

Dizinin oyuncu kadrosunda; Kulüp dizisi ile yıllar sonra hızlı bir dönüş yapan Sezer Arıçay da yer alacak. Arıçay, Pis Yedili dizisi ile ilk kez kendisini göstermişti. Dijital dizi Kulüp ile de dikkatleri bir kez daha üzerine çekmişti.

Hikayede; Çukurova'da narenciye ticareti yapan Kurak ailesinin, hem bölge içi hem de dışındaki müdahale ve dış etkenler ile mücadeleleri seyirci ile buluşacak.

 

 

 

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