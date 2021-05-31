Teşkilat'taki o sahne Tüm Türkiye'nin elektriklerinin gittiği günü hatırlattı

TRT'nin efsanevi dizisi Teşkilat'ta şehrin elektriklerinin gittiği sahne 31 Mart 2015 tarihinde Türkiye genelinde yaşanan elektrik kesintisini hatırlattı.

Elektrikle çalışan her şey dururken bazı kamu binalarında ise jeneratörlerin benzini bile bitmişti. Elektrikli tren ve metro ile seyahat edenler mahsur kalırken, hastanelerde ameliyatlar iptal edilmişti.

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye genelinde yaşanan elektrik kesintisiyle ilgili yaptığı açıklamada, bir işletme hatası olduğunu belirtse de hacker saldırısı olduğunu iddia edenler de vardı.

Eski Bakan Yıldız konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İncelemelerimizin ardından bir neticeye ulaştık. Mikrosaniyeler içinde 5 tane iletim hattının devre dışı kaldığını görüyoruz. Doğudan batıya gelen hatların yükü yoğunlaştı.Teknik bir arıza olmakla birlikte, bir işletim hatası olduğu tarafımızdan değerlendiriliyor. Sistem kendisini korumak isterken bunlar yaşandı. TEİAŞ Genel Müdürü görevinden istifa etti. Bazı görevliler de açığa alındı." demişti.