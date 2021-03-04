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Biyografi Teşkilat’ta Zehra kimdir? Teşkilat dizisi Zehra’yı kim oynuyor?
Biyografi

Teşkilat’ta Zehra kimdir? Teşkilat dizisi Zehra’yı kim oynuyor?

Teşkilat dizisinde Zehra karekterini kimin oynadığı merak ediliyor. TRT 1 ekranlarının merakla beklenen dizisi Teşkilat, 7 Mart 2021 Pazar günü maceraya başlıyor. TRT’de Teşkilat dizisi fragmanı yayınlanmasıyla birlikte Teşkilat dizi oyuncuları da merak ediliyor. En dikkat çeken isimlerden biri de Zehra karekteri. Peki Teşkilat’ta Zehra kimdir? Teşkilat dizisi Zehra’yı kim oynuyor?

Yeniakit Publisher
2021-03-04 16:46:00 - 2021-03-04 16:47:14
Teşkilat’ta Zehra kimdir? Teşkilat dizisi Zehra’yı kim oynuyor?

Teşkilat dizisi Zehra Balaban kimdir? Teşkilat dizisinde Zehra karekterini kimin oynadığı merak ediliyor. Ekipte mantığın temsilcisi olan Zehra, zekası ve sakinliğiyle tanınır. En şiddetli krizlerde bile sakin kalabilen Zehra, gerçekçi ve rasyonel kararlar alan bir istihbaratçıdır. Teşkilat dizisi Zehra karekterini Deniz Baysal oynamakta. Peki Deniz Baysal kimdir, nerelidir?

Deniz Baysal kimdir?

Deniz Baysal, 5 Nisan 1991 tarihinde İzmir Karşıyaka’da dünyaya geldi. İlk ve ortaokul öğrenimini Karşıyaka İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Teğmen Ali Rıza Akıncı Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Anne ve babası, o henüz beş yaşındayken ayrılan ve annesiyle yaşayan Baysal, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Dış Ticaret bölümünü bitirdi.

10 yıl boyunca Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nda görev alan 27 yaşındaki güzel yıldız, ilk ekran deneyimini 2011 yılında başrollerini Bülent İnal ve Bergüzar Korel’in paylaştığı Bitmeyen Şarkı dizinde konuk oyuncu olarak yaşayan Baysal, ardından Derin Sular adlı dizide Nisan karakterini canlandırdı.

2014 yılında yayınlanan Kaçak Gelinler adlı dizide canlandırdığı Kainat karakteri ile yıldızı iyiden iyi parlamaya başlayan Baysal, son olarak Fazilet Hanım ve Kızları Söz ve Hizmetçiler dizisinde yer aldı. Deniz Baysal, MİT dizisi olan Teşkilat dizisinde Zehra karekterini oynayacak.

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