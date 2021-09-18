Teşkilat'ta Yıldırım rolünü kim oynuyor?
Teşkilat Yıldırım kim gerçek adı? Teşkilat dizisinin ikinci sezonu kısa süre içerisinde ekranlarda olacak. Diziyi ilgiyle takip edenler ise yeni sezon kadrosuna dahil olan isimleri araştırmaya başladı. Teşkilat 2. sezon kadrosuna Yıldırım karakteri de dahil olacak. Peki, Yıldırım karakterini kim oynayacak?
Geçtiğimiz sezon TRT 1 ekranlarında yayımlanmaya başlayan ve MİT'in bilinmeyen yüzünü ekranlara taşıyan Teşkilat'ta geri sayım başladı. Yeni sezon ilk bölümü 26 Eylül Pazar akşamı ekranlara gelecek. Yeni sezon kadrosunda yer alan Yıldırım karakteri ise merak uyandırıyor. Peki, Yıldırım karakterini kim oynuyor?
Teşkilat'ta Yıldırım rolünü kim oynuyor?
Teşkilat dizisinde Yıldırım karakterini Gürkan Uygun oynayacak.
Gürkan Uygun kimdir?
Gürkan Uygun 27 Mayıs 1974'te İzmit'te dünyaya geldi. Kurtlar Vadisi dizisinde oynadığı Memati Baş karakteriyle tanınan oyuncu pek çok yapımda rol aldı.
Gürcü asıllı olan Uygun, babasının berberlik için çalışmaya gittiği İzmit'te doğdu. Lise yıllarında tiyatro ile tanıştı. 1990 yılında amatör tiyatroya başladı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girdi. Dormen Tiyatrosu'nda eğitim aldı. Gürkan Uygun 1994 yılında televizyon dizilerinde rol almaya başladı.
Tatlı Kaçıklar, Böyle mi Olacaktı, Yedi Numara, Deli Yürek, Şapkadan Babam Çıktı adlı dizilerde rol aldı. Kurtlar Vadisi serisinde 9 yıl boyunca Memati Baş karakterini canlandırdı.
Gürkan Uygun, birkaç bölüm için Muhteşem Yüzyıl dizisinde Mimar Sinan karakterini oynadı. 2013-2015 tarihleri arasında yayınlanan Kaçak dizisinde Serhat Hakeri karakterini canlandırdı. 2018-2020 yılları arasında Payitaht: Abdülhamid dizisinde Halil Halit Bey karakterini canlandırdı.
Gürkan Uygun son olarak Uyanış: Büyük Selçuklu adlı Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nu anlatan dönem dizisinde Haşhaşîler'in lideri Hasan Sabbah'ı canlandırdı.