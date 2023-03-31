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Medya Teşkilat'ta tüm sırlar ortaya çıkıyor! Şok detayı açıkladı...
Medya

Teşkilat'ta tüm sırlar ortaya çıkıyor! Şok detayı açıkladı...

Yeniakit Publisher
2023-03-31 15:14:00 -
Teşkilat'ta tüm sırlar ortaya çıkıyor! Şok detayı açıkladı...

TRT 1’de yayınlanan, her hafta milyonları ekran başına kilitleyen ‘Teşkilat’ 2 Nisan Pazar akşamı yetmişinci bölümüyle ekrana geliyor.

TRT 1’de yayınlanan, her hafta milyonları ekran başına kilitleyen ‘Teşkilat’ 2 Nisan Pazar akşamı yetmişinci bölümüyle ekrana geliyor.

Teşkilat’ın yeni bölümünde neler olacak:

Efkar’ın hayatta olduğunu gören Korkut büyük bir şok yaşar. Hasan Atmaca’nın yaşadığından habersiz olan Sacide’nin yası ise içini parçalar. Halit Başkan, Efkar ve Korkut’a teklifte bulunarak bir karar vermelerini ister. Bu zorlu karar, Efkar’ı tekrardan ailesinden ayırmanın eşiğine getirecektir.

Siyah İnci’nin işleri ele alması ile Ömer ve Zehra cephesinde geçmişin izleri yavaş yavaş gün yüzüne çıkar. Zehra, Ömer’le geçmişte yaşadığı anıları eşelerken Ömer’in kendini geri çekmesi durumu iyice zora sokar. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmasıyla hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Yönetmenliğini Burak Arlıel’in yaptığı Teşkilat’ın oyuncu kadrosunda;
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Murat Yıldırım, Deniz Baysal Yurtcu, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp, Levent Can, Yunus Emre Yıldırımer, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Ergün Metin, Seren Deniz, Yunus Narin, Atılay Uluışık, Cansu Büşra Tuman, Ebru Nil Aydın, Hande Dilan Hancı, Ela Naz Koçak rol alıyor.

‘Teşkilat’, yeni bölümüyle Pazar akşamı TRT 1’de...

 

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