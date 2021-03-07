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Medya Teşkilat'ta SİHA damgası! AKINCI sahneye çıktı
Medya

Teşkilat'ta SİHA damgası! AKINCI sahneye çıktı

Milli İstihbarat Teşkilatını (MİT) konu alan TRT 1'in yeni dizi Teşkilat'ın ilk bölümündeki SİHA sahnesi nefesleri kesti.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 23:20:00 -

TRT 1 ekranlarında merakla beklenen yeni dizi 'Teşkilat'ın ilk bölümü yayınlandı. Dünyadaki benzerleriyle yarışacak ölçüdeki yeni dizi ‘Teşkilat’ta heyecan patlamasına neden olan sahneler yaşanırken, güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonlarından esinlenerek hazırlanan Türk SİHA'sı sahnesi damga vurdu.

Dizinin ilk bölümü büyük ilgi gördü

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı ‘Teşkilat’ın ilk bölümü, izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Dizi ayrıca sosyal medyada da gündem oldu.

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Yorumlar

Vatan

Çok iyi başladı
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Halime Gedik

emeklerine sağlık Gerçekten çok güzel bize yapmışlar Helal olsun
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