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Medya Teşkilat'ta milyonların beklediği tarih açıklandı
Medya

Teşkilat'ta milyonların beklediği tarih açıklandı

TRT'nin izlenme rekorları kıran dizisi Teşkilat'ta beklenen sezon finali tarihi belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 10:55:00 -
Teşkilat'ta milyonların beklediği tarih açıklandı

Teşkilat dizi projesinin yayına giren her bölümünü sıkı takip altına alan ve en son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmak isteyen izleyicisini yakından ilgilendirecek bir haber verildi. Askeri operasyon sürecinde yürütülen faaliyetleri çarpıcı bir mesaj eşliğinde gözler önüne seren ve toplamda 7 istihbaratçının nefes kesen mücadelesini TRT1 ekranına taşıyan Teşkilat yapımının sezon finali tarihi netlik kazandı.

Burak Sağyaşar ve Timur Savcı'nın yapımcılığında bulunduğu ve Yağız Alp Akaydın'ın ise yönetmenliğinde yer aldığı TIMS&B Production imzasıyla TRT1'de Pazar akşamlarına damga vuran Teşkilat dizisinin mola vereceği tarih için resmen geri sayım başlatıldı.

Zorlu ve yorucu geçen bir sezonu geride bıraksalar da izlenme oranlarında her hafta yüz güldüren sonuçlarla karşılaşan ve ekran başındaki izleyici kitlesinden de ağırlıklı olarak olumlu geri dönüşler alan Teşkilat dizisinin Sezon finaline dair gelen yeni bilgiye göre, "Teşkilat" 14. bölümde tatile çıkıyor." şeklinde ifadeler kullanıldı.

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