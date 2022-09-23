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Medya Teşkilat'ta Memati ile Murat Yıldırım'ın arasındaki ilişki herkesi şaşırtacak
Medya

Teşkilat'ta Memati ile Murat Yıldırım'ın arasındaki ilişki herkesi şaşırtacak

Teşkilat dizisine Ömer karakteri ile katılan Murat Yıldırım'ın oynayacağı karakterin detayları ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-09-23 14:24:00 -
Teşkilat'ta Memati ile Murat Yıldırım'ın arasındaki ilişki herkesi şaşırtacak

Teşkilat dizisinin yeni sezon çekimleri tam gaz sürüyor.

Birsen Altuntaş'ın internet sitesinde yer alan habere göre, Teşkilat dizisinin yeni sezon çekimler merakla bekleniyor. TRT 1’de yayınlanan reyting rekortmeni dizisi bu sezon Ankara’dan İstanbul’a taşındı. Tims&B Productions imzalı diziye yeni sezonda yeni kahramanlar ekleniyor. Bu isimlerin başında “Ömer” rolüyle Murat Yıldırım geliyor.

Üçüncü sezon tanıtım filmi çok beğenilen dizide Ömer karakterinin kiminle bağlantılı olduğu merak konusu oldu.

Gelen haberlere göre Ömer, Gürkan Uygun’un hayat verdiği Yıldırım ile Ebru Nil Aydın’ın canlandırdığı Sacide’nin oğlu… 48 yaşındaki Gürkan Uygun’un kendisinden 5 yaş küçük olan Murat Yıldırım’la baba oğlu canlandıracak olması şaşırttı.

Murat Yıldırım, Deniz Baysal Yurtcu, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp, Levent Can, Yunus Emre Yıldırımer, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Ergün Metin, Seren Deniz, Yunus Narin, Atılay Uluışık, Cansu Büşra Tuman, Ebru Nil Aydın, Hande Dilan Hancı, Ela Naz Koçak’ın rol alacağı “Teşkilat’ın yeni sezonunda neler olacak?:

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Yorumlar

Kocasolak

Bence eşkiya nın Alparslan’ı burda başrol olmalı.
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