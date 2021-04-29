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Medya Teşkilat'ta kritik karar! O isim ortadan kaldırılacak mı?
Medya

Teşkilat'ta kritik karar! O isim ortadan kaldırılacak mı?

TRT1'de reyting rekorları kıran 'Teşkilat' dizisinin yeni bölümü yine büyük bir heyecana sahne olacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 13:00:00 -
Teşkilat'ta kritik karar! O isim ortadan kaldırılacak mı?

TRT 1 dizisi 'Teşkilat', 2 Mayıs Pazar akşamı dokuzuncu bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni bölümde; Fadi, Serdar ve Zehra’nın peşine düşüyor.

Yunanistan'a mecburi iniş

Kasım Firavi takasının ardından havada arızalanan uçak irtifa kaybetmeye başlar. Uçakta büyük panik yaşanır ve Yunanistan’a mecburi iniş yapılır. Bu durum krizin büyümesine neden olur çünkü Kasım’ın Yunanistan’a giriş yasağı vardır. Diğer yanda ekibin diğer üyeleri Ceren’i takip ederken fotoğrafları çekilir.

Fadi yeğenini ortadan kaldırmak istiyor

Serdar ve Zehra, Kasım’la birlikte girdikleri pasaport kontrolünde gergin anlar yaşar. Uçak tamir edilene kadar havalimanındaki otelde kalmaya karar verirler. Yeğeni Kasım’ı taşıyan uçağının düşmediğini öğrenen Fadi hayal kırıklığına uğrar. Kasım’ın Türkiye’ye götürülmesini engellemek için Yunanistan’daki dostu Stefanos’tan yardım ister.

Ceren'in yeni görevi ekibi deşifre etmek

Ekip fotoğraflarını çeken kişiyi yakalayıp karargâhta sorguya alır. Kurulan oyunla Ceren’in deşifre olmadığına ikna edilir. Bu sırada Şef, Ceren’e yeni görevini ileterek Serdar’ın başında olduğu ekibin deşifre edilmesini ister.

Serdar ve Zehra'nın zorunlu kaçış planı ve kritik karar

Uçaktaki arızanın sabotaj kaynaklı olduğunun kesinleşmesi üzerine Fadi’nin peşlerinde olduğunu anlayan Serdar ve Zehra, ülkeyi bir an önce terk etmeleri gerektiğine karar verirler. Stefanos’un adamlarıyla birlikte otele gelmesiyle Yunanistan’dan çıkmak için zorlu bir kaçış planı uygulamaya konur.

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