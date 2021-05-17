Teşkilat’ta flaş ayrılık! Diziye veda etti

Teşkilat'ın 11. Bölümü yine büyük bir heyecana sahne oldu. Dizide Teşkilat'ın işini bitirmeye çalıştığı Zayed Fadi operasyonu başarıyla sonuçlandı.

Fadi, zehirli kılıç ile temas kurdu. Muhtemelen zehirlenecek.

Ekiple önce işbirliği yapan daha sonrasında süreci eline yüzüne bulaştıran Leyal ise Fadi tarafından öldürüldü.

Yani Leyal'i oynayan Azra Bölek, Teşkilat dizisinden resmen ayrılmış oldu.

12. Bölümde ne olacak?

Teşkilat yeni bölüm fragmanında, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) 'Kale' olarak adlandırılan Ankara'daki yerleşkesine bombalı saldırı planlanıyor. Mete Başkan ise özel ekibi bu saldırıyı engellemekle görevlendiriyor. Diğer yandan ise MİT'in zehirledi Fadi herkesin ortasında yere yığılıyor.

Teşkilat son bölüm özeti

Fadi girmeye hazırlandığı seçim için en büyük tehdit olan Kasım’ın ortadan kaldırılmasını ister. Fadi’nin güvenini kaybettiğini hissedip kendisini kanıtlamak isteyen Leyal, ondan habersiz harekete geçer ve Ceren’e Kasım’ı bulması talimatını verir.

Bu sırada ekip Fadi’ye ulaşmak için hummalı bir çalışma içerisindedir. Kasım’ın verdiği bilgiler ışığında Fadi’nin herkesten gizlediği oğluna ulaşılır.

Pınar ve Hakkı’nın, Fadi’nin oğlunun bulunduğu Paris’e gitmesi kararlaştırılır. Gürcan da ilk saha görevi için ikiliye katılır. Ceren, Kasım’ın yerini bulabilmek için plan kurar.

Serdar’la birlikteyken kurulan bir tuzakla ikili kaçırılır. Serdar, işkenceyle Kasım’ın nerede olduğunu söylemesi için zorlanır.

Fadi’nin oğlu Amir’e ulaşabilmek için Pınar’ın sahte kimlikle Amir’in yönettiği sosyal medya şirketinde işe girmesi planlanır.

Gürcan’ın yardımıyla mülakata hazırlanan Pınar’ın Amir’i etkilemesi gerekmektedir.

Leyal, Kasım’a ulaşarak Fadi’ye sürpriz yapmak isterken, Fadi’nin Paris’te olduğunu öğrenen ekip de ona bir sürpriz hazırlar.

Romantizmin başkenti, Fadi için, sonun başlangıcı mı olacaktır?