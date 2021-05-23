Teşkilat’ta film kopuyor! 'Türkiye'ye saldırı planı'

TRT1'in Pazar akşamları ekranlara gelen ve büyük heyecanla izlenen Teşkilat dizisi onuncu bölümü yayında olacak. Dizi detaylarında bu hafta Leyal'in hayatına son vererek tuzaktan kurtulduğunu zanneden Fadi, başkanlık seçimlerine kaldığı yerden devam ediyor. Fakat zehirlenen Fadi'nin bedeninde zehir etkisini hızlı gösterir ve hayatı tehlikeye girer.

Görevlerini tamamladığı düşünen başarılı ekip Türkiye'ye dönmeye hazırlanırken gelen haber onları şaşırtır. Ayrıca ekip olarak deşifre olma tehlikesi ile karşı karşıya kalır. Pınar ve Hakkı tehlikeyi bertaraf etmek için yaptıkları planı devreye sokar. Ceren ekibi ortaya çıkarmak ister Zehra'nın kızı Yağmur'a ulaşır. Yağmur'u kullanarak Zehra'yı deşifre etme planı yapar.

Türkiye'ye Karşı Büyük Saldırı

Uzay, çok önemli bir şey öğrenir Amir ve Fadi arasındaki konuşma kayıtlarını ayrıntılı araştırırken Türkiye'ye yönelik büyük saldırı planladıkları fark eder. Saldırı planını Fadi'nin parmağı vardır. Saldırıyı planını durdurabilecek olan sadece Fadi'dir.

Durum böyle olunca Fadi'nin ölümü sorun haline gelir. Fadi ise çok zor durumda canının derdine düşer. Gizli bir binada olan Fadi'nin yanına sızmak için çok tehlikeli olan yeni bir plan yaparlar.

Ekip Zor Görevi Başarı İle Bitirecek Mi?

Ekrana gelen fragmana göre yapılan plan zor olsa da ekip Fadi'yi binadan çıkaracak gibi görünüyor. Yapılacak olan saldırıyı ekip engelleyebilecek mi? Fadi'nin ölümünü durdurabilecek mi? Hepsini 23 Mayıs Pazar akşamı yayınlanacak olan yeni bölümde öğrenilecek. Ekip Ceren tarafından deşifre olma tehlikesi ile karşı karşıya kalacak.

Ceren'in planı Zehra'nın kızı Yağmur'u ne şekilde ekibe karşı kullanacağı henüz net değil. Zehra Serdar'ı uyarmıştı. Ceren kızıma yaklaşır ve zarar vermeye kalkarsa ona gelinlik değil, kefen giydiririm, dedi. Serdar her ne kadar Zehra'yı sakinleştirmeye çalışsa da Ceren'in çok tehlikeli olduğunu bilecek.